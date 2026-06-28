Сверхлегкий самолет разбился при посадке в Ленобласти: погиб пилот

Один человек, по предварительным данным, погиб в результате аварийной посадки сверхлегкого самолета в Ленинградской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.
Как следует из сообщения на сайте ведомства, информация о происшествии поступила вечером в воскресенье. Инцидент произошел на аэродроме в поселке Сельцо Волосовского района.
«По предварительным сведениям, пилот совершил аварийную посадку. Погиб 1 человек», — говорится в сообщении.
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