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Сверхлегкий самолет разбился при посадке в Ленобласти: погиб пилот

В Волосовском районе Ленинградской области сверхлегкий самолет совершил аварийную посадку, в результате которой погиб пилот.

Источник: РИА "Новости"

Один человек, по предварительным данным, погиб в результате аварийной посадки сверхлегкого самолета в Ленинградской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Как следует из сообщения на сайте ведомства, информация о происшествии поступила вечером в воскресенье. Инцидент произошел на аэродроме в поселке Сельцо Волосовского района.

«По предварительным сведениям, пилот совершил аварийную посадку. Погиб 1 человек», — говорится в сообщении.

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