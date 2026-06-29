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В Полесском районе утонула девочка

Приехавшие медики спасти ребенка уже не смогли.

Трагедия произошла утром в воскресенье, 28 июня, поселке Марксово. Девочка утонула в искусственном водоеме около частного дома.

Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС Калининградской области, ребенка достали из воды родственники. К моменту приезда на место бригады скорой помощи девочка скончалась.

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