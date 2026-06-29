В Полесском районе утонула девочка

Трагедия произошла утром в воскресенье, 28 июня, поселке Марксово. Девочка утонула в искусственном водоеме около частного дома.
Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС Калининградской области, ребенка достали из воды родственники. К моменту приезда на место бригады скорой помощи девочка скончалась.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше