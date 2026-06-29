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На атакованном ВСУ предприятии в Волгограде нашли тело второго работника

Тело второго работника найдено на предприятии в Волгограде, атакованном ВСУ 27 июня.

Источник: Аргументы и факты

Тело второго работника найдено на предприятии в Волгограде, атакованном ВСУ 27 июня. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем официальном Telegram-канале.

«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело», — сообщил глава региона.

Губернатор также уточнил, что состояние пострадавших, находящихся в медицинских учреждениях, остается стабильным. Ранее сообщалось, что в результате удара по территории Волгоградской области пострадали 11 человек.

До этого в Брянской области в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль погибли два человека.

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