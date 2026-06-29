Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийные отключения света затронули Запорожскую область

Значительная часть Запорожской области осталась без электроэнергии из-за аварийных отключений, вызванных атаками противника.

Источник: Reuters

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об аварийных отключениях электроснабжения, затронувших значительную часть региона, а также о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме. <…> Фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты. Идет оценка повреждений», — написал Балицкий в своем канале в «Максе».

Глава региона отметил, что проведение восстановительных работ в ночное время осложнено из-за высокого риска атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, работы начнутся после стабилизации обстановки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше