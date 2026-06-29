Аварийные отключения света затронули Запорожскую область

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об аварийных отключениях электроснабжения, затронувших значительную часть региона, а также о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме. <…> Фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты. Идет оценка повреждений», — написал Балицкий в своем канале в «Максе».
Глава региона отметил, что проведение восстановительных работ в ночное время осложнено из-за высокого риска атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, работы начнутся после стабилизации обстановки.