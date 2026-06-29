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В Германии эвакуировали более 650 человек из-за лесного пожара на минном поле

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц из-за лесного пожара эвакуировали более 650 жителей общины Трайзен. Об этом сообщило агентство DPA. Огонь распространяется на территории с неразорвавшимися боеприпасами.

Возгорание вспыхнуло в субботу днём на крутом склоне недалеко от Трайзена. Сначала спасатели вывезли жителей зданий рядом с очагом, а к 02:00 ночи эвакуация охватила все строения в радиусе 1 км от пожара. К воскресенью огонь занял площадь около 2,7 га в труднодоступном лесном массиве. Людей разместили в спортзале соседней общины.

На месте постоянно происходят взрывы — ранее этот заповедник использовали для утилизации боеприпасов. Пожарные не могут заходить в опасную зону из-за мин и работают на безопасном удалении. Спасатели создают просеки и применяют водяные пушки, чтобы локализовать огонь. Усложняют ситуацию жаркая и сухая погода с ветром.

Ранее в Германии зафиксировали исторический рекорд жары — 41,5 градуса Цельсия. Пик пришёлся на Мёккерн-Древице в земле Саксония-Анхальт. Предыдущий абсолютный максимум — 41,2 градуса — держался с июля 2019 года. В июне также обновили месячный рекорд (39,6 градуса) и повторили рекорд самой тёплой ночи — температура не опускалась ниже 26,2 градуса. На фоне жары Deutsche Bahn рекомендовала пассажирам отказаться от поездок в выходные, а на автобанах ввели ограничения из-за деформации дорожного покрытия. Небольшое ослабление зноя синоптики прогнозируют только в понедельник.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.