В Германии эвакуировали более 650 человек из-за лесного пожара на минном поле

Ранее в Германии зафиксировали исторический рекорд жары — 41,5 градуса Цельсия. Пик пришёлся на Мёккерн-Древице в земле Саксония-Анхальт. Предыдущий абсолютный максимум — 41,2 градуса — держался с июля 2019 года. В июне также обновили месячный рекорд (39,6 градуса) и повторили рекорд самой тёплой ночи — температура не опускалась ниже 26,2 градуса. На фоне жары Deutsche Bahn рекомендовала пассажирам отказаться от поездок в выходные, а на автобанах ввели ограничения из-за деформации дорожного покрытия. Небольшое ослабление зноя синоптики прогнозируют только в понедельник.