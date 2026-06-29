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СК начал проверку после переворота катамарана в Строгинском затоне

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России организована доследственная проверка по факту переворота педального катамарана в акватории Строгинского затона. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Источник: РИА "Новости"

«В средствах массовой информации сообщается о том, что 28 июня 2026 года в акватории Строгинского затона перевернулся педальный катамаран. По предварительной информации, никто не пострадал. По данному факту Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 238 УК РФ (“Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”). Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.