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Москвич отдал телефонным мошенникам 1,5 миллиона рублей

Москвич лишился 1,5 миллиона рублей, поверив в миф о финансировании экстремизма, полиция задержала курьера-посредника мошенников, сообщило агентство «Москва».

Источник: РИА "Новости"

В полиции заявили, что в Северо-Западном округе Москвы задержали 21-летнего курьера, который забрал деньги у мужчины, ставшего жертвой телефонных мошенников. Общий ущерб составил почти 1,5 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, в течение нескольких дней 28-летнему москвичу звонили злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками различных служб. Они убедили его, что с его счетов якобы были переведены деньги на финансирование экстремистской организации, а в отношении него возбуждено уголовное дело.

Под влиянием мошенников мужчина оформил кредит на 1 млн рублей, снял 985 тысяч рублей и передал всю сумму незнакомцу якобы для «решения вопроса». Позже, следуя дальнейшим указаниям аферистов, он отдал еще 480 тысяч рублей собственных сбережений. В результате он лишился 1,465 миллиона рублей.

Ранее полиция задержала двух пособников мошенников, которые обманули москвича на 2 миллиона рублей.