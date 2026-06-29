Москвич отдал телефонным мошенникам 1,5 миллиона рублей

По данным правоохранителей, в течение нескольких дней 28-летнему москвичу звонили злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками различных служб. Они убедили его, что с его счетов якобы были переведены деньги на финансирование экстремистской организации, а в отношении него возбуждено уголовное дело.