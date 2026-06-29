Двое детей погибли в раскалённой до 70 градусов машине, пока их мать занималась домашними хлопотами

Напомним, в июне 2026 года Францию накрыла рекордная аномальная жара, признанная одной из самых экстремальных за всю историю метеонаблюдений: в отдельных районах столбики термометров поднимались выше +40°C, а 24 июня стал самым жарким днём в стране с 1947 года. Эта волна тепла привела к серьёзным последствиям: по данным Национального агентства общественного здравоохранения, за короткий период было зафиксировано около тысячи избыточных смертей, причем 85% из них пришлись на людей старше 65 лет. В разгар кризиса красный уровень погодной опасности действовал в 72 департаментах из 96, что привело к закрытию тысяч школ, перегрузке больниц и похоронных служб, а также к ажиотажному спросу на вентиляторы.