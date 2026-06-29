Двое детей погибли в раскалённой до 70 градусов машине, пока их мать занималась домашними хлопотами

По словам их матери Вафы Эль Бубкари, всё произошло, когда она разгружала покупки. Прокуратура сначала выдвинула версию, что малыши случайно сами заперлись в салоне без ведома взрослых. Однако позже женщина дала иные показания.
Она призналась следователям, что «забыла их» в машине. Впоследствии она скорректировала эту версию и заявила: мальчики забрались внутрь сами и захлопнули дверцы, пока она была занята продуктами.
Трагедия случилась в период аномальной жары. В регионе фиксировали температурные рекорды, не виданные сто лет. По оценкам экспертов, внутри припаркованного авто воздух раскалился до 70 градусов.
Такая среда стала смертельной ловушкой. Без притока свежего потока жара спровоцировала тепловой удар и остановку сердца у обоих детей.
Бабушка погибших назвала инцидент «огромной трагедией». Она пояснила, что её разведённая дочь, воспитывающая четверых детей, была подавлена из-за череды личных трудностей. Роковую ошибку родственница объяснила суетой во время разгрузки багажника.
Сослуживцы и знакомые описывают Бубкари как трудолюбивую и заботливую мать, пребывающую в глубоком шоке. Похороны Кассима и Садека прошли в мечети Карпантра. Предварительное вскрытие подтвердило, что причиной гибели стало обезвоживание из-за перегрева.
Напомним, в июне 2026 года Францию накрыла рекордная аномальная жара, признанная одной из самых экстремальных за всю историю метеонаблюдений: в отдельных районах столбики термометров поднимались выше +40°C, а 24 июня стал самым жарким днём в стране с 1947 года. Эта волна тепла привела к серьёзным последствиям: по данным Национального агентства общественного здравоохранения, за короткий период было зафиксировано около тысячи избыточных смертей, причем 85% из них пришлись на людей старше 65 лет. В разгар кризиса красный уровень погодной опасности действовал в 72 департаментах из 96, что привело к закрытию тысяч школ, перегрузке больниц и похоронных служб, а также к ажиотажному спросу на вентиляторы.
Ранее сообщалось, что аномальная жара выжгла из экономики ЕС $500 млрд. Наибольшие потери прогнозируются у Франции, Италии, Германии и Испании.
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