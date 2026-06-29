Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаках БПЛА в ДНР за день пострадали 15 мирных жителей, включая подростка

В ДНР за сутки 15 мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников. Среди пострадавших — подросток. Об этом вечером 28 июня сообщил глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что всем оказывается медицинская помощь.

Источник: Life.ru

В Горловке Никитовского района дрон атаковал легковой автомобиль, из-за чего были ранены юноши 2011 и 2008 годов рождения. Ещё одна атака пришлась на автобус городского маршрута № 2 в Центрально-Городском районе. Пострадали три пассажира — две женщины 1992 и 1971 годов рождения и мужчина 1991 года рождения. Там же ранения получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1964 года рождения.

В Старобешево целью беспилотника стала автозаправочная станция. В числе пострадавших оказались шесть человек: женщины 1989 и 1974 годов рождения, девушки 2007 и 2006 годов рождения, а также мужчины 2004 и 1990 годов рождения. Ещё двое раненых — сотрудники производственного предприятия 1988 и 1971 годов рождения — были доставлены к медикам после удара по посёлку Новоамвросиевское Амвросиевского муниципального округа.

Согласно данным властей, повреждения получили два жилых дома, четыре инфраструктурных объекта, городской автобус, спецтехника, восемь грузовых и два легковых автомобиля. Повреждения зафиксированы в Донецке, Горловке, Дебальцево, Енакиево и Новоамвросиевском.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше