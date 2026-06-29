При атаках БПЛА в ДНР за день пострадали 15 мирных жителей, включая подростка

В Горловке Никитовского района дрон атаковал легковой автомобиль, из-за чего были ранены юноши 2011 и 2008 годов рождения. Ещё одна атака пришлась на автобус городского маршрута № 2 в Центрально-Городском районе. Пострадали три пассажира — две женщины 1992 и 1971 годов рождения и мужчина 1991 года рождения. Там же ранения получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1964 года рождения.
В Старобешево целью беспилотника стала автозаправочная станция. В числе пострадавших оказались шесть человек: женщины 1989 и 1974 годов рождения, девушки 2007 и 2006 годов рождения, а также мужчины 2004 и 1990 годов рождения. Ещё двое раненых — сотрудники производственного предприятия 1988 и 1971 годов рождения — были доставлены к медикам после удара по посёлку Новоамвросиевское Амвросиевского муниципального округа.
Согласно данным властей, повреждения получили два жилых дома, четыре инфраструктурных объекта, городской автобус, спецтехника, восемь грузовых и два легковых автомобиля. Повреждения зафиксированы в Донецке, Горловке, Дебальцево, Енакиево и Новоамвросиевском.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.