В Подмосковье объявили беспилотную и ракетную опасность

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в предупреждении.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, уточнили в Росавиации.
Меры направлены на обеспечение безопасности полётов. Расписание рейсов могут скорректировать. Статус вылета пассажиры могут уточнить на онлайн-табло аэропорта. Информация о сроках действия ограничений не приводится.
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