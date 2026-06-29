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В Подмосковье объявили беспилотную и ракетную опасность

На территории Московской области объявили беспилотную и ракетную опасность. Об этом сообщает РСЧС по региону в мессенджере «Макс».

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в предупреждении.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, уточнили в Росавиации.

Меры направлены на обеспечение безопасности полётов. Расписание рейсов могут скорректировать. Статус вылета пассажиры могут уточнить на онлайн-табло аэропорта. Информация о сроках действия ограничений не приводится.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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