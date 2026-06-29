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ВСУ ударили ударили по энергоинфраструктуре в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергосистему Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Некоторые энергетические объекты были поражены, написал он в своем Telegram.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергосистему Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Некоторые энергетические объекты были поражены, написал он в своем Telegram.

В значительной части области произошли аварийные отключения света, сообщил господин Балицкий. Работы по восстановлению энергии ночью затруднены из-за рисков повторных атак, добавил губернатор. Специалисты приступят к ремонту после стабилизации обстановки, написал он.

Активность украинских беспилотников в регионом сохраняется, подчеркнул господин Балицкий. Силы ПВО занимаются отражением атаки.