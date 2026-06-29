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Найденный мертвым командир ВСУ Кононников был застрелен

Тело командира ВСУ Кононникова было обнаружено с огнестрельным ранением.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Запорожской области проинформировала о начале расследования обстоятельств гибели офицера ВСУ, занимавшего должность командира воинской части. Тело офицера было обнаружено с огнестрельным ранением.

По данным украинских СМИ, погибшим является командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владимир Кононников.

Ранее оперативное командование «Юг» ВСУ распространило сообщение о его кончине. При этом заявлялось, что признаков насильственной смерти на теле командира не было обнаружено.

В настоящий момент начато досудебное расследование по статье, предусматривающей ответственность за умышленное убийство.

Ранее также сообщалось об обнаружении в одном из отелей Львова тела пособника ВСУ из Норвегии Гауте Хауга Эриксена.