Найденный мертвым командир ВСУ Кононников был застрелен

Полиция Запорожской области проинформировала о начале расследования обстоятельств гибели офицера ВСУ, занимавшего должность командира воинской части. Тело офицера было обнаружено с огнестрельным ранением.
По данным украинских СМИ, погибшим является командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владимир Кононников.
Ранее оперативное командование «Юг» ВСУ распространило сообщение о его кончине. При этом заявлялось, что признаков насильственной смерти на теле командира не было обнаружено.
В настоящий момент начато досудебное расследование по статье, предусматривающей ответственность за умышленное убийство.
Ранее также сообщалось об обнаружении в одном из отелей Львова тела пособника ВСУ из Норвегии Гауте Хауга Эриксена.