Отбой ракетной опасности объявили на территории Московской области

На территории Московской области объявлен отбой режима ракетной опасности. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в региональном РСЧС.
— Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области, — написали в канале службы в мессенджере МАКС.
До этого жителей региона в связи с предупреждением призывали оставаться дома, не подходить близко к окнам или пройти в укрытие.
27 июня украинский беспилотник ударил по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово. В результате ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.
Кроме того, 26 июня при атаке дронов ВСУ на Тульскую область в населенном пункте Щекинского района повреждения получил частный жилой дом и пострадала женщина.