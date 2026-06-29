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Отбой ракетной опасности объявили на территории Московской области

На территории Московской области объявлен отбой режима ракетной опасности. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в региональном РСЧС.

На территории Московской области объявлен отбой режима ракетной опасности. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в региональном РСЧС.

— Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области, — написали в канале службы в мессенджере МАКС.

До этого жителей региона в связи с предупреждением призывали оставаться дома, не подходить близко к окнам или пройти в укрытие.

27 июня украинский беспилотник ударил по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово. В результате ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.

Кроме того, 26 июня при атаке дронов ВСУ на Тульскую область в населенном пункте Щекинского района повреждения получил частный жилой дом и пострадала женщина.

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