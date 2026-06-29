Один человек погиб при крушении сверхлегкого самолета в Ленинградской области

В Волосовском районе Ленинградской области упал сверхлегкий самолет. При крушении погиб один человек, сообщила пресс-служба МЧС.
В управлении министерства добавили, что сообщение о крушении самолета поступило в 20:47 мск. При каких обстоятельствах самолет упал, не уточняется.
На место падения, которое находится рядом с аэродромом Сельцо, отправили следователей, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
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