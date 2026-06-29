На Кипре двух детей нашли мёртвыми в машине на военной базе Британии

Напомним, в июне Европу накрыл «тепловой купол» — раскалённый воздух из Африки оказался заперт антициклоном. Аномальная жара обновила рекорды: в Германии было 41,7°C, в Чехии — 41,1°C, в Польше — 40,5°C. От экстремальных температур пострадали 150 миллионов человек. ВОЗ связала с этой волной зноя более 1300 преждевременных смертей. Учёные отмечают, что полвека назад такая жара в начале лета была бы немыслима; причина — изменение климата, из-за которого Европа нагревается вдвое быстрее, чем планета в целом.