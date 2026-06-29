Семья аргентинского футболиста Трехо погибла при землетрясении в Венесуэле

Напомним, Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших с интервалом менее минуты. Это стихийное бедствие стало самым мощным за более чем вековой период, нанеся катастрофический ущерб, особенно северным прибрежным штатам и столице Каракасу. По состоянию на 29 июня число погибших достигло 1450 человек, более 3000 ранены, а почти 50 000 человек числятся пропавшими без вести; по оценкам ООН, стихия затронула до 6,76 миллиона человек, материальный ущерб составил около 6,7 миллиарда долларов.