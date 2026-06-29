Семья аргентинского футболиста Трехо погибла при землетрясении в Венесуэле

Ранее футболист сообщал, что его близкие пропали без вести в эпицентре землетрясения в районе Плайя-Гранде. Здание, где они проживали, было сильно разрушено.
«Клуб “Маритимо” оплакивает потерю семьи Лукаса Трехо. Мы просим с уважением отнестись к его семье и товарищам по команде», — говорится в заявлении.
Лукас Трехо — 38-летний аргентинский нападающий, чья карьера охватывает почти два десятилетия. Он перешёл в «Маритимо де Ла-Гуайра» в феврале 2026 года в статусе свободного агента. За свою карьеру Трехо сменил более десяти клубов в чемпионатах Венесуэлы, Перу, Мексики, Аргентины и Греции. В Венесуэле он выступал за «Депортиво Тачира», «Каракас», «Монагас», «Арагуа» и «Эстудиантес де Мерида». В сезоне-2025 Трехо стал лучшим бомбардиром «Арагуа» с 12 голами.
Ранее Life.ru писал, что в Венесуэле после разрушительного землетрясения спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов 33 человека. Президент страны Дельси Родригес сообщила, что самые важные часы поисковой операции продолжаются. Она отметила, что власти и жители страны надеются на новые спасённые жизни. Также политик поблагодарила иностранные поисково-спасательные команды, которые прибыли в Венесуэлу для помощи после стихийного бедствия.
Напомним, Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших с интервалом менее минуты. Это стихийное бедствие стало самым мощным за более чем вековой период, нанеся катастрофический ущерб, особенно северным прибрежным штатам и столице Каракасу. По состоянию на 29 июня число погибших достигло 1450 человек, более 3000 ранены, а почти 50 000 человек числятся пропавшими без вести; по оценкам ООН, стихия затронула до 6,76 миллиона человек, материальный ущерб составил около 6,7 миллиарда долларов.
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