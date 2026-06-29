Наехавшему на пешеходов в Лондоне уроженцу Сомали предъявили обвинения

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Уроженец Сомали, совершивший в британской столице наезд на автомобиле на пешеходов, обвинен в покушении на убийство и еще нескольких правонарушений.
«34-летнему Тимиру Ахмеду Мохамеду предъявлены обвинения по пяти эпизодам покушения на убийство, а также в опасном вождении, оставлении места ДТП, отказе предоставить образец выдыхаемого воздуха для анализа на алкоголь и умышленном повреждении имущества», — отмечается в распространенном заявлении Скотленд-Ярда.
Инцидент произошел 27 июня, когда автомобиль Seat наехал на толпу пешеходов в районе Илинг на западе Лондона. Как сообщила газета The Daily Telegraph, после того как прохожие начали бить по машине, пытаясь достать водителя, он сдал назад, покинул место ДТП, однако был задержан неподалеку полицией. Всего из-за инцидента пострадали пять человек. Двум из них помощь была оказана на месте, трое были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Как добавили в столичной полиции, Ахмед Мохамед, проживавший в том же районе Илинг, обладает британским паспортом, но родился в Сомали. Он остается под стражей и 29 июня должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом Лондона. Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.