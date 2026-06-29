Наехавшему на пешеходов в Лондоне уроженцу Сомали предъявили обвинения

Инцидент произошел 27 июня, когда автомобиль Seat наехал на толпу пешеходов в районе Илинг на западе Лондона. Как сообщила газета The Daily Telegraph, после того как прохожие начали бить по машине, пытаясь достать водителя, он сдал назад, покинул место ДТП, однако был задержан неподалеку полицией. Всего из-за инцидента пострадали пять человек. Двум из них помощь была оказана на месте, трое были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.