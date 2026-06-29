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Троих жителей Волгоградской области задержали за съемку атак ВСУ

Сотрудники полиции задержали троих жителей Волгоградской области, снимавших на телефоны атаку украинской армии на регион. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в V1.ru.

Сотрудники полиции задержали троих жителей Волгоградской области, снимавших на телефоны атаку украинской армии на регион. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в V1.ru.

По данным журналистов, одним из злоумышленников оказался выпускник, который запечатлел на камеру украинские ракеты и дрон. После он опубликовал видео в своем Telegram-канале с 60 подписчиками.

Еще две девушки снимали дым и летящую ракету. Одна из них отправила кадры в рабочий чат, другая — родственникам и подругам.

— Я зафиксировала видео, как летела ракета на завод. Скинула близким родственникам, подругам. Не осознавала то, что увижу свое видео во всяких украинских пабликах, — цитирует задержанную портал.

В октябре прошлого года также сообщалось, что за видео с уничтожением беспилотника ВСУ наказали школьницу. Девочка из Калужской области выложила в соцсети кадры работы ПВО.