В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

В китайской провинции Сычуань зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения был установлен примерно в 311 километрах к западу от населенного пункта Сюньчан, численность населения которого составляет около 118 тысяч человек.
Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. На текущий момент сообщений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Венесуэле погибли 1450 человек. Свыше 3,1 тысячи пострадавших находятся в больницах.
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