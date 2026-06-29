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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Источник: Аргументы и факты

В китайской провинции Сычуань зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения был установлен примерно в 311 километрах к западу от населенного пункта Сюньчан, численность населения которого составляет около 118 тысяч человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. На текущий момент сообщений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Венесуэле погибли 1450 человек. Свыше 3,1 тысячи пострадавших находятся в больницах.

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