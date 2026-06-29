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Цистерна сошла с рельсов у станции Хабаровск-1

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Источник: AmurMedia

На станции Хабаровск-1 во время маневровых работ с рельсов сошел вагон-цистерна. Инцидент произошел на железнодорожном пути необщего пользования, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«На путях необщего пользования, примыкающих к станции Хабаровск-1 в районе ул. Металлистов, 28 в г. Хабаровске, при выполнении маневровых работ произошел сход вагона-цистерны», — говорится в сообщении.

Опрокидывания не допущено, пострадавших нет.

Хабаровской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Также следователем Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на однопутном участке железной дороги в районе перегона Самболи-Нусхи Амурского муниципального района при движении грузового поезда произошёл сход одной колёсной пары порожнего вагона.