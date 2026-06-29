Цистерна сошла с рельсов у станции Хабаровск-1

На станции Хабаровск-1 во время маневровых работ с рельсов сошел вагон-цистерна. Инцидент произошел на железнодорожном пути необщего пользования, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«На путях необщего пользования, примыкающих к станции Хабаровск-1 в районе ул. Металлистов, 28 в г. Хабаровске, при выполнении маневровых работ произошел сход вагона-цистерны», — говорится в сообщении.
Опрокидывания не допущено, пострадавших нет.
Хабаровской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Также следователем Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на однопутном участке железной дороги в районе перегона Самболи-Нусхи Амурского муниципального района при движении грузового поезда произошёл сход одной колёсной пары порожнего вагона.