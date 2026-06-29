Катастрофа в Мёрт и Мозель стала крупнейшей в истории частной авиации Франции

«Согласно нашей базе данных, это наиболее тяжелое происшествие в авиации общего назначения по числу погибших», — отметили в бюро.
Предыдущая крупная авиакатастрофа в этой категории произошла 24 апреля 1988 года, когда девять человек погибли при крушении самолёта с парашютистами недалеко от аэродрома Ланс-Бенифонтен в департаменте Па-де-Кале. Кроме того, 1 ноября 1997 года небольшой самолёт упал в пруд в департаменте Эна. Тогда также погибли девять человек.
Ранее Life.ru писал, что среди жертв авиакатастрофы во Франции оказались пять инструкторов по парашютному спорту, пять участников прыжков и пилот. Известно, что самолёт поднялся в воздух утром с аэродрома Нанси-Эсси. Он выполнял рейс для группы людей, готовившихся к прыжкам с парашютом. Причины катастрофы пока не раскрываются. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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