Катастрофа в Мёрт и Мозель стала крупнейшей в истории частной авиации Франции

Предыдущая крупная авиакатастрофа в этой категории произошла 24 апреля 1988 года, когда девять человек погибли при крушении самолёта с парашютистами недалеко от аэродрома Ланс-Бенифонтен в департаменте Па-де-Кале. Кроме того, 1 ноября 1997 года небольшой самолёт упал в пруд в департаменте Эна. Тогда также погибли девять человек.