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Участник съезда «Единой России» хочет пригласить Медведева на свою свадьбу

Исполнительный секретарь Краснодарского местного отделения, участник СВО Игорь Скляров сделал предложение своей девушке на съезде «Единой России». Теперь он хочет пригласить на свадьбу председателя партии, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, рассказал Скляров РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Хорошая идея, кстати, мы воспользуемся ею», — сказал он, отвечая на вопрос, планируют ли молодые люди пригласить Медведева.

Скляров объяснил, что за 12 лет членства в партии «Единая Россия» стала его семьёй, поэтому он посчитал правильным создать новую семью в кругу уже действующей.

«Создавайте семьи, работайте на благо общества, и у вас всё получится», — добавил участник СВО.

Напомним, 28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия». Ключевым итогом мероприятия стало утверждение списков кандидатов от партии на предстоящие в сентябре выборы в Государственную Думу. В ходе съезда председатель партии Дмитрий Медведев предложил включить в федеральную пятёрку кандидатов главу МИД Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военкора Евгения Поддубного, уполномоченного по правам ребёнка Марию Львову-Белову и героя России, начальника Главного штаба «Юнармии» Владислава Головина. В мероприятии принял участие и президент России Владимир Путин. Глава государства обозначил приоритеты внутреннего развития, среди которых демография и сохранение традиционных ценностей, а также отметил важность патриотической солидарности. Кроме того, на съезде велась работа над долгосрочным стратегическим Манифестом и обсуждалась будущая Народная программа партии, финальная версия которой будет принята на втором этапе съезда в августе.

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