Участник съезда «Единой России» хочет пригласить Медведева на свою свадьбу

«Хорошая идея, кстати, мы воспользуемся ею», — сказал он, отвечая на вопрос, планируют ли молодые люди пригласить Медведева.
Скляров объяснил, что за 12 лет членства в партии «Единая Россия» стала его семьёй, поэтому он посчитал правильным создать новую семью в кругу уже действующей.
«Создавайте семьи, работайте на благо общества, и у вас всё получится», — добавил участник СВО.
Напомним, 28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия». Ключевым итогом мероприятия стало утверждение списков кандидатов от партии на предстоящие в сентябре выборы в Государственную Думу. В ходе съезда председатель партии Дмитрий Медведев предложил включить в федеральную пятёрку кандидатов главу МИД Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военкора Евгения Поддубного, уполномоченного по правам ребёнка Марию Львову-Белову и героя России, начальника Главного штаба «Юнармии» Владислава Головина. В мероприятии принял участие и президент России Владимир Путин. Глава государства обозначил приоритеты внутреннего развития, среди которых демография и сохранение традиционных ценностей, а также отметил важность патриотической солидарности. Кроме того, на съезде велась работа над долгосрочным стратегическим Манифестом и обсуждалась будущая Народная программа партии, финальная версия которой будет принята на втором этапе съезда в августе.
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