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На юго-западе Китая 13 человек пострадали из-за землетрясения

ЧП произошло в провинции Сычуань.

ШАНХАЙ, 29 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек пострадали из-за землетрясения магнитудой 5,5 в юго-западной провинции КНР Сычуань. Об этом говорится в сообщении пресс-службы города Ибинь.

Эпицентр подземных толчков находился вблизи поселка Шахэ уезда Гао, в городском округе Ибинь. Очаг залегал на глубине 6 км.

После землетрясения городской штаб по ликвидации его последствий активировал третий из четырех уровней экстренного реагирования (первый уровень — наивысший).

Порядка 200 человек были эвакуированы и размещены в безопасном месте.