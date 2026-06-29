Венесуэлец рассказал об огромных разрушениях в Катия-де-ла Мар

КАРАКАС, 29 июня. /ТАСС/. Венесуэльский штат Ла-Гуайра в наибольшей степени пострадал от разрушительного землетрясения 24 июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Хуан Карлос де Абреу, житель города Катия-де-ла Мар, расположенном в этом штате.
«Мы находились на службе в церкви во время землетрясения, и когда вышли на улицу, увидели страшную катастрофу, с левой стороны от церкви рухнул многоэтажный дом, с другой стороны лежали руины другого дома», — рассказал Абреу. К счастью, сохранился мост, через который вместе с супругой он сумел добраться до дома.
Абреу сообщил, что на проспекте Атлетико рядом с его домом были полностью разрушены банки Mercantil и Banesco, а также супермаркет, из-за утечки газа во многих домах произошел пожар, который жители пытались потушить своими силами. Венесуэлец также рассказал, что сразу после землетрясения появились мародеры, которые занимались грабежами в разрушенных домах, банках и магазинах.
Порядок удалось восстановить только 26 июня, когда в этот район прибыл отряд военной контрразведки, отметил Абреу. Однако, по его словам, до сих пор не работают магазины, отсутствуют электричество и водоснабжение, и жители Ла-Гуайры переживают самый тяжелый период в своей жизни.
Землетрясение, произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения уже произошло более 500 афтершоков.