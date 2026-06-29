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Женщина пострадала при атаке ВСУ по рейсовому автобусу в Брянской области

Женщина пострадала в результате удара украинского дрона по рейсовому автобусу в селе Петрятинка Брянской области. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

Женщина пострадала в результате удара украинского дрона по рейсовому автобусу в селе Петрятинка Брянской области. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

— Дрон-камикадзе попал по рейсовому автобусу в селе Петрятинка Злынковского района, — написал он в своем Telegram-канале.

Мирная жительница получила осколочные ранения, ее госпитализировали в больницу и оказали всю необходимую помощь.

26 июня беспилотник ВСУ также атаковал скорую помощь в Каховском округе Херсонской области. В результате удара погибла женщина-фельдшер, водитель машины находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, ранее при атаке беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое оказались ранены.

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