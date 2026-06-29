Засор в канализации вывел полицию к тихому убийце из Лондона

В таких делах погибших часто описывают через то, чего у них не было: дома, стабильности, защиты, близких рядом. Но у них было другое: право не быть убитыми из-за своей слабости. Право на тревогу о себе. Право на то, чтобы их исчезновение не растворилось в городе без следа.