Пятерых женщин осудят за аферу с субсидиями в Приморье

В Партизанске перед судом предстанут пять местных жительниц, которых обвиняют в крупном мошенничестве с государственными выплатами. Из-за их незаконной схемы бюджет лишился более трех миллионов рублей, а само уголовное дело насчитывает 19 томов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».