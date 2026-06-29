В Лондоне предъявили обвинения сомалийцу, протаранившему толпу пешеходов

«34-летний (04.01.92) Тимир Ахмед Мохамед из Грейндж-Парка, Илинг, был обвинён по пяти пунктам: покушение на убийство, опасное вождение, отказ остановиться, отказ предоставить пробу выдыхаемого воздуха для анализа и умышленное повреждение имущества. Он был взят под стражу до судебного заседания, которое состоится утром», — говорится в заявлении.
Напомним, в Лондоне сомалиец сбил пятерых пешеходов, после чего покинул место происшествия. Инцидент произошёл днём 27 июня в районе Илинг. Обвиняемый был задержан в соседнем районе. Уточняется, что инцидент не квалифицируется как террористический акт.
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