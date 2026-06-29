В Лондоне предъявили обвинения сомалийцу, протаранившему толпу пешеходов

В Лондоне полиция предъявила пять обвинений гражданину Великобритании сомалийского происхождения после наезда на толпу пешеходов, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Мужчина предстанет перед Магистратским судом Уилсдена.