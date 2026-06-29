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За угон автомобиля друга комсомольчанин отправился в колонию

Горожанин взял ключи, пока был в гостях.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре за угон автомобиля Toyota Sprinter осужден 35-летний местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как установил суд, комсомольчанин гостил у приятеля и, пока тот не видел, забрал ключи от припаркованного во дворе автомобиля. Затем вышел на улицу и уехал на чужой машине.

— Суд Центрального района Комсомольска-на-Амуре признал подсудимого виновным в неправомерном завладении автомобилем (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда, — сообщили в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, ранее угонщик в пригороде Хабаровска разбил автомобиль о дерево.