За угон автомобиля друга комсомольчанин отправился в колонию

В Комсомольске-на-Амуре за угон автомобиля Toyota Sprinter осужден 35-летний местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установил суд, комсомольчанин гостил у приятеля и, пока тот не видел, забрал ключи от припаркованного во дворе автомобиля. Затем вышел на улицу и уехал на чужой машине.
— Суд Центрального района Комсомольска-на-Амуре признал подсудимого виновным в неправомерном завладении автомобилем (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда, — сообщили в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, ранее угонщик в пригороде Хабаровска разбил автомобиль о дерево.