Плантацию конопли в 436 кустов вырастил на своём огороде житель Приморья

Сотрудники полиции обнаружили в огороде жителя Красноармейского округа Приморья 436 кустов конопли, после чего возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал «Полиция Приморья».
По данным МО МВД России «Дальнереченский», растения нашли на приусадебном участке в частном домовладении 38-летнего жителя села Рощино, где он, как установили правоохранители, незаконно культивировал наркосодержащую коноплю.
После криминалистического исследования эксперты подтвердили, что изъятые кусты относятся к растениям рода Cannabis.
Следователь возбудил дело по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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