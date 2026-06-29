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В Туве на Саяно-Шушенском водохранилище нашли тело утонувшего подростка

17-летнего подростка искали в воде 19 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Туве на Саяно-Шушенском водохранилище нашли тело утонувшего подростка. Трагедия произошла накануне, 28 июля, в 17 километрах от села Чаа-Холь.

Как рассказали в ГУ МЧС республики, после того, как было получено сообщение, на место выехали сотрудники Шагонарского инспекторского участка Центра ГИМС, сотрудники пожарно-спасательной части, полиция, скорая помощь, родственники погибшего. Итого — 19 человек и 8 единиц техники.

Так совпало, что молодого человека нашли на дне водоема как раз родственники.

Что известно о случившемся: два приятеля пришли купаться на берег, который совершенно не оборудован для отдыха. Поэтому когда один из них начал тонуть, помочь ему было некому.

Всего же с начала сезона в республике уже четверо утонувших, из которых двое несовершеннолетних, им 9 и 17 лет.

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