В Туве на Саяно-Шушенском водохранилище нашли тело утонувшего подростка. Трагедия произошла накануне, 28 июля, в 17 километрах от села Чаа-Холь.
Как рассказали в ГУ МЧС республики, после того, как было получено сообщение, на место выехали сотрудники Шагонарского инспекторского участка Центра ГИМС, сотрудники пожарно-спасательной части, полиция, скорая помощь, родственники погибшего. Итого — 19 человек и 8 единиц техники.
Так совпало, что молодого человека нашли на дне водоема как раз родственники.
Что известно о случившемся: два приятеля пришли купаться на берег, который совершенно не оборудован для отдыха. Поэтому когда один из них начал тонуть, помочь ему было некому.
Всего же с начала сезона в республике уже четверо утонувших, из которых двое несовершеннолетних, им 9 и 17 лет.