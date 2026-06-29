В Хабаровске горела кирпичная двухэтажка

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, однако пожарным снова пришлось работать на нескольких выездах. Подразделения пожарной охраны реагировали на 16 техногенных пожаров, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Три возгорания произошли в жилом секторе. В населённых пунктах края также зарегистрировали два пала сухой растительности — такие случаи в пожароопасный сезон могут быстро перерасти в более серьёзную угрозу, особенно при ветре и сухой погоде.
Один из пожаров произошёл в Хабаровске на улице Юнгов. В двухэтажном кирпичном нежилом доме на первом этаже обгорели деревянные полы и стена, огонь прошёл по площади пять квадратных метров. Пожар ликвидировали за 40 минут. Пострадавших нет, причины возгорания предстоит установить специалистам.
Кроме того, пожарные и спасательные подразделения трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Такие вызовы обычно связаны с обеспечением безопасности на месте аварий и помощью участникам происшествий.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в восьми муниципалитетах края: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском и Николаевском районах. Жителей просят не жечь сухую траву и не разводить открытый огонь там, где это запрещено.