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13 человек пострадали при землетрясении в китайской провинции Сычуань

Китайскую провинцию Сычуань вновь потрясли подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 5,5, очаг находился на глубине 6 км. Известно о 13 пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Ибинь.

Источник: Life.ru

Эпицентр землетрясения находился у посёлка Шахэ, а очаг залегал совсем неглубоко — всего в 6 км от поверхности. Это усилило колебания и сделало толчки более ощутимыми для жителей.

Власти города Ибинь ввели третий уровень экстренного реагирования. Около 200 человек временно покинули свои дома и размещены в безопасных местах. Спасатели продолжают мониторить обстановку.

Ранее Life.ru сообщал, что сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,2 в китайской провинции Сычуань. Эпицентр находился в 311 км от города Сюньчан, где живут около 118 тысяч человек. Очаг залегал неглубоко — всего в 10 км от поверхности. Обычно это усиливает колебания на поверхности.

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