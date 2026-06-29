13 человек пострадали при землетрясении в китайской провинции Сычуань

Эпицентр землетрясения находился у посёлка Шахэ, а очаг залегал совсем неглубоко — всего в 6 км от поверхности. Это усилило колебания и сделало толчки более ощутимыми для жителей.
Власти города Ибинь ввели третий уровень экстренного реагирования. Около 200 человек временно покинули свои дома и размещены в безопасных местах. Спасатели продолжают мониторить обстановку.
Ранее Life.ru сообщал, что сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,2 в китайской провинции Сычуань. Эпицентр находился в 311 км от города Сюньчан, где живут около 118 тысяч человек. Очаг залегал неглубоко — всего в 10 км от поверхности. Обычно это усиливает колебания на поверхности.
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