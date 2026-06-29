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В Красноярском крае на протоке Дурная погиб мужчина

В Курагинском округе опрокинулась лодка, есть жертвы.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае накануне, 28 июня, погиб мужчина. Это случилось на реке Тубе в Курагинском районе. Недалеко от районного центра села Курагино есть протока, которую в народе окрестили Дурной за ее совершенно непредсказуемый и коварный характер. Дурная каждый год уносит человеческие жизни.

Трагедия случилась, когда два человека ехали на лодке, мужчина и женщина. В ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что лодка по какой-то причине опрокинулась. Очевидцы смогли доплыть до женщины и вытащить ее на берег. Но спутник ушел под воду. Вскоре прибывшие по сигналу сотрудники полиции нашли его тело на берегу. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

МЧС России напоминает о том, что при передвижении на лодке все пассажиры и кормчий должны иметь спасательные жители. И в состоянии алкогольного опьянения лучше удержаться от таких поездок.

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