В Красноярском крае на протоке Дурная погиб мужчина

В Красноярском крае накануне, 28 июня, погиб мужчина. Это случилось на реке Тубе в Курагинском районе. Недалеко от районного центра села Курагино есть протока, которую в народе окрестили Дурной за ее совершенно непредсказуемый и коварный характер. Дурная каждый год уносит человеческие жизни.
Трагедия случилась, когда два человека ехали на лодке, мужчина и женщина. В ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что лодка по какой-то причине опрокинулась. Очевидцы смогли доплыть до женщины и вытащить ее на берег. Но спутник ушел под воду. Вскоре прибывшие по сигналу сотрудники полиции нашли его тело на берегу. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
МЧС России напоминает о том, что при передвижении на лодке все пассажиры и кормчий должны иметь спасательные жители. И в состоянии алкогольного опьянения лучше удержаться от таких поездок.