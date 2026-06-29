В Красноярском крае на протоке Дурная погиб мужчина

Трагедия случилась, когда два человека ехали на лодке, мужчина и женщина. В ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что лодка по какой-то причине опрокинулась. Очевидцы смогли доплыть до женщины и вытащить ее на берег. Но спутник ушел под воду. Вскоре прибывшие по сигналу сотрудники полиции нашли его тело на берегу. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.