Акулу, «патрулирующую» порт Находки, сняли на видео

Напомним, текущим летом в Приморском крае отмечается повышенная активность акул у побережья. Это связывают с ранним прогревом воды, особенностями течений и перемещением кормовых объектов, таких как сардина иваси и тунец. В районе некоторых пляжей, в том числе в бухте Триозерье, были зафиксированы случаи появления хищников, включая акулу-мако, рядом с отдыхающими. На данный момент нападений на людей не зарегистрировано, а по мере похолодания воды активность акул, как ожидается, снизится.