Акулу, «патрулирующую» порт Находки, сняли на видео

Акула в порту Находки. Видео © Telegram / ЧП Владивосток | Приморский край.
Над поверхностью воды виднелся характерный плавник. Морская хищница описывала круги возле пришвартованных судов, явно выслеживая добычу.
Особую тревогу вызывает локация происшествия. Неподалёку от БАМР находится общественная зона отдыха, которую традиционно облюбовали горожане для купания и загара.
Местные жители обеспокоены сложившейся ситуацией. Это далеко не первый случай появления опасных гостей у побережья Приморья в текущем сезоне.
Напомним, текущим летом в Приморском крае отмечается повышенная активность акул у побережья. Это связывают с ранним прогревом воды, особенностями течений и перемещением кормовых объектов, таких как сардина иваси и тунец. В районе некоторых пляжей, в том числе в бухте Триозерье, были зафиксированы случаи появления хищников, включая акулу-мако, рядом с отдыхающими. На данный момент нападений на людей не зарегистрировано, а по мере похолодания воды активность акул, как ожидается, снизится.
На данный момент информации об отлове рыбы или каких-либо пострадавших не поступало. Ситуация с аномальной активностью морских животных остается напряженной.
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