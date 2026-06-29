В Хабаровском крае три человека пострадали в ДТП за сутки

По данным ГАИ, за сутки зарегистрировали два столкновения автомобилей и один наезд на человека, который передвигался на средстве индивидуальной мобильности. К таким средствам относятся, например, электросамокаты, гироскутеры и другие компактные устройства для передвижения. На каком именно передвигался пострадавший, не уточняется.