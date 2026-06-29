В Хабаровском крае три человека пострадали в ДТП за сутки

В Хабаровском крае за 28 июня произошло три ДТП с пострадавшими. Травмы получили три человека, сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ГАИ, за сутки зарегистрировали два столкновения автомобилей и один наезд на человека, который передвигался на средстве индивидуальной мобильности. К таким средствам относятся, например, электросамокаты, гироскутеры и другие компактные устройства для передвижения. На каком именно передвигался пострадавший, не уточняется.
Всего инспекторы выявили 305 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 15 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся проходить медосвидетельствование, семь таких случаев пришлись на Хабаровск.
Также за день остановили 17 водителей, которые сели за руль без прав или после лишения. В краевой столице таких нарушителей было трое.
Отдельно в сводке отмечены нарушения на пешеходных переходах. Девять водителей не уступили дорогу пешеходам, а семь пешеходов сами переходили проезжую часть с нарушением правил.
В Госавтоинспекции напоминают, что летом во дворах, на переходах и городских улицах становится больше детей, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Водителей просят снижать скорость заранее, а пешеходов и самокатчиков — не рассчитывать только на реакцию автомобилистов.