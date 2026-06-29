В Приморье девятилетний мальчик утонул при купании на надувном матрасе

«В центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что при купании на надувном матрасе в водохранилище около пгт. Ярославский утонул 9-ти летний мальчик. На место происшествия были направлены водолазы МЧС России», — говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, поиски пока не дали результатов. Водолазы продолжают изучать водоём. Дело взято под контроль главного краевого управления.
Ранее в Хабаровском крае на реке Мая опрокинулась лодка, в результате чего утонул семилетний мальчик. Трагедия произошла в 22 километрах ниже по течению от села Нелькан в Аяно-Майском районе.
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