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В Приморье девятилетний мальчик утонул при купании на надувном матрасе

В Приморском крае 28 июня утонул девятилетний мальчик при купании в водохранилище на надувном матрасе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Источник: Life.ru

«В центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что при купании на надувном матрасе в водохранилище около пгт. Ярославский утонул 9-ти летний мальчик. На место происшествия были направлены водолазы МЧС России», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, поиски пока не дали результатов. Водолазы продолжают изучать водоём. Дело взято под контроль главного краевого управления.

Ранее в Хабаровском крае на реке Мая опрокинулась лодка, в результате чего утонул семилетний мальчик. Трагедия произошла в 22 километрах ниже по течению от села Нелькан в Аяно-Майском районе.

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