Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае отыскали живым пропавшего в лесу пенсионера

В Хабаровском крае спасатели МЧС нашли пропавшего в лесу 87-летнего мужчину.

Источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае спасатели МЧС нашли пропавшего в лесу 87-летнего мужчину.

Как сообщили в ГУ МЧС России региона, пенсионера передали сотрудникам скорой помощи. Человек обессилел, нести до машины его пришлось на носилках.

Пожилой житель района имени Лазо отправился в лес за ягодой и пропал. Об этом сообщили родственники 27 июня. На поиски выдвинулись спасатели, задействовали пять человек и одну единицу техники. Нашли его недалеко от поселка Сидима.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше