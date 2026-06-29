В Хабаровском крае отыскали живым пропавшего в лесу пенсионера

В Хабаровском крае спасатели МЧС нашли пропавшего в лесу 87-летнего мужчину.
Как сообщили в ГУ МЧС России региона, пенсионера передали сотрудникам скорой помощи. Человек обессилел, нести до машины его пришлось на носилках.
Пожилой житель района имени Лазо отправился в лес за ягодой и пропал. Об этом сообщили родственники 27 июня. На поиски выдвинулись спасатели, задействовали пять человек и одну единицу техники. Нашли его недалеко от поселка Сидима.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше