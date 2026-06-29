Житель Хабаровского края заплатил 1,4 млн рублей за 3 кг чёрной икры

Деликатесы, запрещенные для свободного оборота, он приобрел на берегу Амура и в дальнейшем хранил у себя дома. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил 1,4 млн рублей. Ранее мужчине был вынесен обвинительный приговор за незаконное хранение особо ценных водных биоресурсов.