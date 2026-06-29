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Житель Хабаровского края заплатил 1,4 млн рублей за 3 кг чёрной икры

Он незаконно хранил дома деликатес и 1 кг амурского осетра.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурске суд взыскал с местного жителя 1,4 млн рублей за незаконное хранение 3 кг икры калуги и 1 кг фрагментов амурского осетра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Деликатесы, запрещенные для свободного оборота, он приобрел на берегу Амура и в дальнейшем хранил у себя дома. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил 1,4 млн рублей. Ранее мужчине был вынесен обвинительный приговор за незаконное хранение особо ценных водных биоресурсов.

— Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного ущерба. Амурский городской суд удовлетворил иск прокуратуры. Решение исполнено, ущерб возмещен, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, браконьер в Хабаровском крае заплатит 820 тысяч рублей за 3,8 кг чёрной икры.