Житель Хабаровского края заплатил 1,4 млн рублей за 3 кг чёрной икры

В Амурске суд взыскал с местного жителя 1,4 млн рублей за незаконное хранение 3 кг икры калуги и 1 кг фрагментов амурского осетра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Деликатесы, запрещенные для свободного оборота, он приобрел на берегу Амура и в дальнейшем хранил у себя дома. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил 1,4 млн рублей. Ранее мужчине был вынесен обвинительный приговор за незаконное хранение особо ценных водных биоресурсов.
— Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного ущерба. Амурский городской суд удовлетворил иск прокуратуры. Решение исполнено, ущерб возмещен, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Напомним, браконьер в Хабаровском крае заплатит 820 тысяч рублей за 3,8 кг чёрной икры.