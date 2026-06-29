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Спасатели нашли тело ребенка на дне водоема в Приморье

Погибший находился на расстоянии ста метров от берега.

Источник: Комсомольская правда

В Хорольском округе завершились поиски девятилетнего мальчика

Поиски девятилетнего мальчика, пропавшего во время купания на водохранилище, завершились. Водолазы МЧС обнаружили тело ребенка под водой. Подробнее об этом — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Трагедия произошла днем 28 июня на водоеме около поселка городского типа Ярославский. Выяснилось, что мальчик утонул при купании на надувном матрасе. Для проведения поисковой операции на место происшествия были направлены профильные специалисты, которые тщательно обследовали акваторию.

«Водолазы МЧС России обнаружили тело утонувшего ребенка в 100 метрах от берега на глубине около трех метров», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

В настоящий момент поисковые работы на местном водохранилище завершены. Тело погибшего ребенка извлечено из воды.

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