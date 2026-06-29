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Бастрыкину доложат о расследовании гибели женщины и младенца в одном из роддомов Иркутска

Сообщения о трагедии появились в соцсетях.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 июня. В Иркутске проведут процессуальную проверку по факту гибели во время родов матери и младенца в одном из роддомов города. Сообщения о трагедии появились в соцсетях.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР, региональными следственными органами уже организованы проверочные мероприятия по факту случившегося.

Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Виктору Семенову доложить о ходе и результатах проверки.

Ранее агентство рассказывало, что Бастрыкин запросил доклад по делу о причинении смерти жителю Приангарья. Соответствующее поручение дано после обсуждения обстоятельств происшествия в эфире программы федерального телеканала.

СК