Бастрыкину доложат о расследовании гибели женщины и младенца в одном из роддомов Иркутска

IrkutskMedia, 29 июня. В Иркутске проведут процессуальную проверку по факту гибели во время родов матери и младенца в одном из роддомов города. Сообщения о трагедии появились в соцсетях.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР, региональными следственными органами уже организованы проверочные мероприятия по факту случившегося.
Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Виктору Семенову доложить о ходе и результатах проверки.
Ранее агентство рассказывало, что Бастрыкин запросил доклад по делу о причинении смерти жителю Приангарья. Соответствующее поручение дано после обсуждения обстоятельств происшествия в эфире программы федерального телеканала.