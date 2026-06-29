В Улан-Удэ пропали 9-летняя девочка и 5-летний мальчик

В Улан-Удэ пытаются разыскать 9-летнюю девочку и 5-летнего мальчика, пропавших без вести 28 июня, сообщается на форуме поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
«С 28 июня их местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении.
Отмечается, что девочка была одета в тёмно-синюю футболку, чёрные шорты и розовые кроссовки. На мальчике была красная футболка, серые шорты и синие кеды.
Напомним, в середине июня в городе Петрозаводске пропали две сестры 2014 и 2019 годов рождения. Они ушли из дома и не вернулись. Девочек удалось найти. Сообщалось, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее также появилась информация, что в городе Ессентуки Ставропольского края спасатели ищут девушку 2009 года рождения, которая, по предварительным данным, утонула в реке Подкумок.