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В Улан-Удэ пропали 9-летняя девочка и 5-летний мальчик

В Улан-Удэ ищут 9-летнюю девочку и 5-летнего мальчика, о которых ничего неизвестно с 28 июня.

Источник: Аргументы и факты

В Улан-Удэ пытаются разыскать 9-летнюю девочку и 5-летнего мальчика, пропавших без вести 28 июня, сообщается на форуме поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«С 28 июня их местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении.

Отмечается, что девочка была одета в тёмно-синюю футболку, чёрные шорты и розовые кроссовки. На мальчике была красная футболка, серые шорты и синие кеды.

Напомним, в середине июня в городе Петрозаводске пропали две сестры 2014 и 2019 годов рождения. Они ушли из дома и не вернулись. Девочек удалось найти. Сообщалось, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее также появилась информация, что в городе Ессентуки Ставропольского края спасатели ищут девушку 2009 года рождения, которая, по предварительным данным, утонула в реке Подкумок.