В Хабаровском крае суд лишил выплат фиктивную вдову участника СВО

Как сообщили в прокуратуре района имени Лазо, родственник погибшего участника СВО обратился к правоохранителям за помощью. В ходе разбирательства выяснилось, что несмотря на официальное заключение брачного союза, семейных отношений между супругами не было. Они не вели общее хозяйство, не оказывали друг другу поддержку, а женщина никак не контактировала с родственниками погибшего.