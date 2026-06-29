В Хабаровском крае суд лишил выплат фиктивную вдову участника СВО

Железнодорожный районный суд Хабаровска лишил наследства и выплат вдову участника спецоперации. Выяснилось, что женщина состояла с погибшим в фиктивном браке. Права на собственность перейдут к брату военнослужащего, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как сообщили в прокуратуре района имени Лазо, родственник погибшего участника СВО обратился к правоохранителям за помощью. В ходе разбирательства выяснилось, что несмотря на официальное заключение брачного союза, семейных отношений между супругами не было. Они не вели общее хозяйство, не оказывали друг другу поддержку, а женщина никак не контактировала с родственниками погибшего.
По версии надзорного ведомства, брак был фиктивным и преследовал лишь одну цель — материальную выгоду жены после гибели военнослужащего.
Суд согласился с доводами истца и принял решение об аннулировании брака и назначении выплат брату погибшего участника спецоперации.
Напомним, что в феврале этого года правоохранители задержали шестерых подозреваемых в хищении 2,4 миллиона рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО. Утверждается, что злоумышленники подбирали девушек, которых впоследствии «женили» на участниках СВО, а соответствующие выплаты через нотариальную доверенность оформляли на себя.