Жительницу Камчатки поймали на отмыве 600 тысяч рублей с продажи наркотиков

На Камчатке возбудили уголовное дело против 38-летней местной жительницы, которую подозревают в легализации более 600 тысяч рублей, полученных от продажи наркотиков. Об этом сообщили в УМВД России по региону. Женщина уже находится в СИЗО по другому делу.