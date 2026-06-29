Жительницу Камчатки поймали на отмыве 600 тысяч рублей с продажи наркотиков

По данным полиции, с января по март обвиняемая получала вознаграждение в криптовалюте за участие в незаконном обороте наркотиков. Чтобы легализовать деньги, она конвертировала криптовалюту в рубли и вывела на свои счета.
Ранее жительницу края уже судили за аналогичные преступления. В связи с новыми обстоятельствами против неё завели ещё одно уголовное дело.
Фигурантка остаётся под стражей. Следствие устанавливает все обстоятельства преступной схемы.
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