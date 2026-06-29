Природный пожар на Камчатке охватил более двух тысяч га

К ликвидации возгорания привлечены около 55 человек. В их числе — 10 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части главка МЧС, которые оказывают помощь лесоохране.
По данным ведомства, в настоящий момент населённым пунктам ничто не угрожает. Задымления в поселениях также не фиксируется.
Тем не менее в ряде муниципалитетов сохраняется особый противопожарный режим. Он введён в городском округе «поселок Палана», а также в Тигильском, Пенжинском, Быстринском и Мильковском округах.
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