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Мужчина сгорел на лавочке в Нижегородской области

В Приокском районе Нижнего Новгорода мужчина получил тяжёлые ожоги в результате возгорания одежды. Несмотря на помощь очевидцев и последующую госпитализацию, спасти его не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Источник: Life.ru

Происшествие случилось на улице Лебедева. Сообщение о человеке с горящей одеждой поступило в экстренные службы, после чего на место выехали сотрудники МЧС. Когда пожарные прибыли, пострадавший был жив, но получил обширные ожоги. Пламя к тому времени уже ликвидировали очевидцы. По факту случившегося проводится проверка.

По словам пользователей соцсетей, мужчина был пьян и курил. Утверждается, что он даже не заметил, как огонь перекинулся на одежду.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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