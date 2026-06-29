Мужчина сгорел на лавочке в Нижегородской области

Происшествие случилось на улице Лебедева. Сообщение о человеке с горящей одеждой поступило в экстренные службы, после чего на место выехали сотрудники МЧС. Когда пожарные прибыли, пострадавший был жив, но получил обширные ожоги. Пламя к тому времени уже ликвидировали очевидцы. По факту случившегося проводится проверка.