В результате землетрясения в Китае пострадали 13 человек

Землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера, произошедшее на юго-западе Китая, привело к травмам не менее 13 человек. Об этом сообщают власти провинции Сычуань.
Наиболее близким к эпицентру подземных толчков оказался населенный пункт Шахэ в составе городского округа Ибинь.
В результате происшествия была проведена эвакуация примерно 200 человек. Для оперативного реагирования на ситуацию был сформирован оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле при землетрясении погибли жена и двое детей аргентинского футболиста Лукаса Трехо.
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