В национальном парке «Красноярские Столбы» три человека получили травмы

И поздно вечером, когда опустились сумерки, пришло сообщение: при восхождении на Первый Столб травмировал ногу 25-летний турист-экстремал. Спуститься самостоятельно со скалы он не смог, поэтому позвонил по номеру 112. Для его эвакуации потребовалась помощь спасателей-скалолазов с альпинистским оборудованием.