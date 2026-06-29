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В национальном парке «Красноярские Столбы» три человека получили травмы

У спасателей на «Столбах» выдалось беспокойное воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Последнее воскресенье июня выдалось для спасателей беспокойным: сразу три человека получили травмы на территории национального парка «Красноярские Столбы». Сначала днем в районе центрального входа упал и сломал руку 83-летний турист. Спасатели оказали ему первую помощь на месте, затем проводили до улицы Свердловской, где передали медикам.

Спустя время другой посетитель упал и травмировал ногу. Его также доставили до улицы Свердловской.

И поздно вечером, когда опустились сумерки, пришло сообщение: при восхождении на Первый Столб травмировал ногу 25-летний турист-экстремал. Спуститься самостоятельно со скалы он не смог, поэтому позвонил по номеру 112. Для его эвакуации потребовалась помощь спасателей-скалолазов с альпинистским оборудованием.