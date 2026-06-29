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На Ставрополье отменили беспилотную опасность

Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменили в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», — написал он в «Максе».