В Приморье водолазы нашли тело ребёнка

Спасатели обнаружили тело девятилетнего мальчика, утонувшего в водохранилище в Хорольском округе Приморского края, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Водоём находится возле пгт Ярославский. Ребёнок утонул днём 28 июня во время купания на надувном матрасе.
«Водолазы МЧС России обнаружили тело утонувшего ребёнка в 100 метрах от берега на глубине около 3 метров», — уточнило подразделение федерального ведомства в своём канале на платформе «Макс».
Напомним, 27 июня сообщалось, что возле Междуреченска в Кемеровской области водолазы ищут мужчину, пропавшего на Бирюзовом озере. В воде обнаружили сапсерф, который, предположительно, принадлежал ему. Мужчина пропал 21 июня.