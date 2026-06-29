Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье водолазы нашли тело ребёнка

В Хорольском округе Приморского края водолазы нашли тело ребёнка, утонувшего в водохранилище.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели обнаружили тело девятилетнего мальчика, утонувшего в водохранилище в Хорольском округе Приморского края, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Водоём находится возле пгт Ярославский. Ребёнок утонул днём 28 июня во время купания на надувном матрасе.

«Водолазы МЧС России обнаружили тело утонувшего ребёнка в 100 метрах от берега на глубине около 3 метров», — уточнило подразделение федерального ведомства в своём канале на платформе «Макс».

Напомним, 27 июня сообщалось, что возле Междуреченска в Кемеровской области водолазы ищут мужчину, пропавшего на Бирюзовом озере. В воде обнаружили сапсерф, который, предположительно, принадлежал ему. Мужчина пропал 21 июня.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше